Активной молодежи Красноярского края рассказали, как становятся лидерами

Федеральные спикеры в День президентской платформы «Россия — страна возможностей» поделились с участниками смены ТИМ «Бирюса» своими историями успеха, идеями и полезными для карьеры инструментами. Главный посыл: перед инициативной молодежью открыты все двери! Взаимодействие с президентской платформой «Россия — страна возможностей» — важное направление работы для Красноярского края. Мы видим, как проекты платформы становятся реальными социальными лифтами для нашей молодежи, помогают им раскрыть свой потенциал и реализовываться в регионе, — отметил руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец. Многие участники дискуссий и тренингов к концу этого насыщенного дня собрались присоединиться к проектам и конкурсам платформы «Россия — страна возможностей».