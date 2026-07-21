Назван топ-20 регионов России с самым высоким ростом выдачи ипотеки

За первые шесть месяцев этого года выдача ипотеки выросла в сравнении с тем же периодом 2025 года в тех 20 регионах, где таких кредитов выдают больше, чем в других субъектах Российской Федерации. Но относительно второго полугодия 2025-го показатели снизились.