Назван топ-20 регионов России с самым высоким ростом выдачи ипотеки

За первые шесть месяцев этого года выдача ипотеки выросла в сравнении с тем же периодом 2025 года в тех 20 регионах, где таких кредитов выдают больше, чем в других субъектах Российской Федерации. Но относительно второго полугодия 2025-го показатели снизились.
В первом полугодии в топ-20 российских регионов взято ипотеки на 1,42 триллиона рублей — это более чем 63 процента от всех жилищных кредитов по стране (2,24 триллиона). Такой подсчет сделало издание РБК Недвижимость на основании данных Объединенного кредитного бюро.
Объем кредитования вырос во всех регионах-лидерах. Однако это верно лишь относительно первого полугодия 2025-го, а вот в сравнении со вторым выдачи снизились — и это тоже касается всех 20 субъектов.
В топ-10 регионов России, где жилищных кредитов выдают больше всего, вошли (в порядке убывания): Москва и Московская область, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкирия, Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область, Челябинская и Новосибирская области.
Вторую десятку рейтинга сформировали Пермский край и Нижегородская область, Красноярский край и Ханты-Мансийский АО, Самарская и Тюменская области, Приморье и еще три региона: Иркутская, Ленинградская, Воронежская области.