Белая поднялась на полметра: уровень воды в реках Башкирии сильно растет

За сутки сильнее всего прибыла река Уфа. В селе Красный ключ (Нуримановский район) уровень вырос на 73 см и достиг 523 см — до выхода на пойму остается 114 см. В уфимском микрорайоне Шакша вода поднялась на 71 см и составила 413 см. Река Белая у Монумента Дружбы в Уфе прибыла на 48 см — до 119 см при норме выхода на пойму в 600 см.