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Белая поднялась на полметра: уровень воды в реках Башкирии сильно растет

В Уфе на полметра вырос уровень воды в реке Белая.

Сейчас в Ричмонде: +25° 5 м/с 83% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии сохраняется высокий уровень воды на реках. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

За сутки сильнее всего прибыла река Уфа. В селе Красный ключ (Нуримановский район) уровень вырос на 73 см и достиг 523 см — до выхода на пойму остается 114 см. В уфимском микрорайоне Шакша вода поднялась на 71 см и составила 413 см. Река Белая у Монумента Дружбы в Уфе прибыла на 48 см — до 119 см при норме выхода на пойму в 600 см.

Рост уровня реки Уфа связан с притоком воды из Челябинской и Свердловской областей и Пермского края. Из-за этого увеличили сброс с Павловского водохранилища. Высокие уровни держатся также на реках Ай и Юрюзань и ряде других горных и степных рек.

Небольшое улучшение зафиксировали лишь в верховьях реки Белой: в селе Ломовка Белорецкого района вода за сутки упала на 9 см и составила 116 см — до выхода на пойму остается 144 см.

Кирилл Первов призвал жителей и туристов быть осторожными у воды и учитывать паводковую обстановку при планировании маршрутов. При угрозе опасности нужно звонить по номеру 112.