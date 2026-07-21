Более 3,4 тысячи петербуржцев приступили к переобучению с начала года

Бесплатное профессиональное переобучение по национальному проекту «Кадры» с начала года начали проходить свыше 3,4 тыс. жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по труду и занятости населения.
Особой популярностью у жителей пользуются курсы «1С Разработчик», «Нейросети: специалист по работе с системами искусственного интеллекта», «Специалист по аналитике и базам данных в информационных системах», «Нейросетевой маркетинг» и «Аналитик данных». Также востребованы рабочие специальности: сварщик и оператор станков с программным управлением. Чаще всего обучение или программу по повышению квалификации проходят женщины — это около 66% всех слушателей.
Пройти бесплатное профессиональное обучение могут соискатели, которым сложно найти работу по прежней профессии, не хватает квалификации для выхода на рынок труда или которые приняли решение сменить сферу деятельности. Курсы полностью оплачиваются за счет города, а при необходимости слушателям компенсируют расходы на прохождение медицинской комиссии.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.