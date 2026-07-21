Более 3,4 тысячи петербуржцев приступили к переобучению с начала года

Особой популярностью у жителей пользуются курсы «1С Разработчик», «Нейросети: специалист по работе с системами искусственного интеллекта», «Специалист по аналитике и базам данных в информационных системах», «Нейросетевой маркетинг» и «Аналитик данных». Также востребованы рабочие специальности: сварщик и оператор станков с программным управлением. Чаще всего обучение или программу по повышению квалификации проходят женщины — это около 66% всех слушателей.