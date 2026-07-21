До 1 августа: на улице Жандосова в Алматы изменится схема движения

Согласно официальной информации от городского акимата:
«С 20:00 21 июля до 06:00 1 августа будет организовано реверсивное движение на участке от улицы Даулеткерея до границы Алматы».
Специалисты просят участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим.
«Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий», — говорится в обращении.
Мы также рассказывали, что в Алматы с 17 июля по 30 августа 2026 года будет частично ограничено движение транспорта на улице Бекешева. Это связано с началом нового этапа строительства Западного канализационного коллектора.