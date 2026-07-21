Политолог назвал сроки возможной отставки главкома ВСУ Сырского

По словам эксперта, украинскому руководству категорически невыгодно менять командующего в разгар летней военной кампании. Такой шаг нанесет серьезный ущерб армии. Политолог считает, что Владимир Зеленский пока будет тянуть время и не станет увольнять Сырского. Вместо этого он будет лишь «подогревать» тему, создавая иллюзию, что решение вот-вот примут. Этот процесс может затянуться минимум на месяц.
Перенджиев подчеркнул, что отправлять Сырского в отставку прямо сейчас совсем нежелательно для Киева. Во-первых, действующий главком полностью устраивает украинского президента. Во-вторых, на летнее время приходится пик боевых действий.
Он добавил, что в текущей ситуации Киеву также придется согласовать кадровое решение с западными кураторами, что тоже затягивает процесс. Задача Зеленского, по мнению эксперта, — показать Западу недовольство Сырским, но при этом не спешить с его отставкой.
Ранее сообщалось, что западные журналисты считают решение Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Михаила Федорова серьезным просчетом. Отставка чиновника, которого в прессе называли реформатором, спровоцировала настоящий кризис внутри украинского правительства.