Политолог назвал сроки возможной отставки главкома ВСУ Сырского

«Смена командующего в такой момент нанесет серьезный ущерб ВСУ, потому что новому человеку нужно войти в обстановку, а это займет не один день и даже не неделю, а как раз около месяца. Пока идут летние бои, Сырский нужен», — пояснил собеседник NEWS.ru.