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Политолог назвал сроки возможной отставки главкома ВСУ Сырского

Решение об увольнении главкома ВСУ Александра Сырского, если оно вообще будет принято, стоит ждать не раньше начала осени. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный политолог, доцент кафедры РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам эксперта, украинскому руководству категорически невыгодно менять командующего в разгар летней военной кампании. Такой шаг нанесет серьезный ущерб армии. Политолог считает, что Владимир Зеленский пока будет тянуть время и не станет увольнять Сырского. Вместо этого он будет лишь «подогревать» тему, создавая иллюзию, что решение вот-вот примут. Этот процесс может затянуться минимум на месяц.

Перенджиев подчеркнул, что отправлять Сырского в отставку прямо сейчас совсем нежелательно для Киева. Во-первых, действующий главком полностью устраивает украинского президента. Во-вторых, на летнее время приходится пик боевых действий.

«Смена командующего в такой момент нанесет серьезный ущерб ВСУ, потому что новому человеку нужно войти в обстановку, а это займет не один день и даже не неделю, а как раз около месяца. Пока идут летние бои, Сырский нужен», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что в текущей ситуации Киеву также придется согласовать кадровое решение с западными кураторами, что тоже затягивает процесс. Задача Зеленского, по мнению эксперта, — показать Западу недовольство Сырским, но при этом не спешить с его отставкой.

Ранее сообщалось, что западные журналисты считают решение Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Михаила Федорова серьезным просчетом. Отставка чиновника, которого в прессе называли реформатором, спровоцировала настоящий кризис внутри украинского правительства.

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