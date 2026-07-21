52 тонны мяса птицы отправили с Дона в Китай

С 13 по 17 июля 2026 года из Ростовской области в Китай экспортировали 52 тонны мяса птицы. Об этом проинформировало управление Россельхознадзора.
Продукция прошла строгий контроль: её признали безопасной с точки зрения ветеринарно‑санитарных норм и соответствующей требованиям страны‑импортёра.
Проверку качества провели специалисты лабораторий Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Эксперты не выявили нарушений — в том числе подтвердили законность происхождения продукции. Разрешение на вывоз выдали через систему «Аргус».