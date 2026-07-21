Сотрудника кунгурской управляющей компании приговорили к условному сроку за гибель пенсионерки

Как установило следствие, сотрудник управляющей компании не организовал очистку кровли жилого дома по ул. Ленина, 64, в Кунгуре. В результате 27 марта 2026 года упавшим снегом была травмирована женщина 1941 года рождения. От полученных травм пенсионерка позже скончалась в больнице.