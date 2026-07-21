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Сотрудника кунгурской управляющей компании приговорили к условному сроку за гибель пенсионерки

Кунгурский суд признал сотрудника местной управляющей компании виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Кунгурский суд признал сотрудника местной управляющей компании виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, сотрудник управляющей компании не организовал очистку кровли жилого дома по ул. Ленина, 64, в Кунгуре. В результате 27 марта 2026 года упавшим снегом была травмирована женщина 1941 года рождения. От полученных травм пенсионерка позже скончалась в больнице.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.