Онищенко назвал продолжительность здоровой жизни в России

«Кроме общей продолжительности жизни, сегодня правительством, вот в том плане, о котором я вам говорил, ставится задача, чтобы кроме продолжительности жизни еще здоровой чтобы жизнь была. Такой жизни у нас с вами сегодня около 60 лет. То есть, когда человек активен, когда он работает, когда он, так сказать, социально востребован», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.