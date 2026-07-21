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В Красноярске опубликовали рейтинг управляющих компаний за первую половину 2026 года

В Красноярске обнародован рейтинг управляющих организаций с января по май 2026 года.

В Красноярске обнародован рейтинг управляющих организаций с января по май 2026 года. Об этом сообщили в мэрии.

Исследование проводилось по муниципальному контракту, данные собраны специалистами ООО «ДЖИ ЭМ ТРЕЙД». В списке содержится около 200 компаний, каждая из которых получила баллы по нескольким критериям: экономические показатели, налоговые и финансовые данные, итоги проверок надзорных органов.

В мае в десятку лидеров вошли: УК «Холмсервис», ООО «ДОМОТЕКА», УК «Континент», ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ПОКРОВСКИЙ», УК «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА», УК «РАДИЙ», УК «СибирьСервис», УК «Новопокровская», УК «АЛЬФА» и ООО «Квартал».

Полный рейтинг за каждый месяц публикуется в газете «Городские новости» и на официальном сайте администрации Красноярска.

Как пояснил заместитель директора управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Эдуард Кравченко, рейтинг поможет жителям ориентироваться в организациях, сравнивать работу своей УК с другими и принимать решение о возможной смене компании. Власти рассчитывают, что публичность рейтинга простимулирует управляющие организации работать лучше.

Напомним, в конце января заработал консультационный центр для жителей по смене управляющей компании. Телефон горячей линии: 228−21−30 (рабочее время с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00). Специалисты департамента ЖКХ подробно объясняют процедуру смены УК.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

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