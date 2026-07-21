В Хабаровском крае нашли способ удивить жителей всей России

Проект развивается и дальше. 28 мая в Калуге открылся второй флагманский центр. Его ассортимент сформировали с учётом опыта московской площадки и местных предпочтений. Сейчас там представлено более 70 товаров хабаровских брендов — от продуктов и сувениров до одежды, книг и тематической атрибутики.