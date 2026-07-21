В Хабаровском крае нашли способ удивить жителей всей России

Продукция хабаровских производителей становится всё более заметной за пределами региона. За год работы флагманского центра «Сделано в Хабаровском крае» в Москве его посетили более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На столичной площадке туристы и жители Москвы знакомятся с культурой и историей региона, а также покупают товары местных брендов. В числе самых востребованных продуктов — солёный папоротник орляк, свежая икра, рыба, травяные сборы, конфеты, замороженный берёзовый сок, салаты.
«Год работы нашего центра показал, что интерес к Дальнему Востоку у жителей центральной России продолжает расти. Через знакомство с продукцией, традициями и культурой Хабаровского края люди открывают для себя самобытный регион», — отметила директор флагманского центра «Сделано в Хабаровском крае» в Москве Анастасия Вдовичена.
Проект развивается и дальше. 28 мая в Калуге открылся второй флагманский центр. Его ассортимент сформировали с учётом опыта московской площадки и местных предпочтений. Сейчас там представлено более 70 товаров хабаровских брендов — от продуктов и сувениров до одежды, книг и тематической атрибутики.
В центрах регулярно проходят выставки и дегустации, которые помогают покупателям знакомиться с продукцией Дальнего Востока. По мнению организаторов, такие площадки не только увеличивают продажи, но и способствуют развитию туристического и инвестиционного интереса к Хабаровскому краю.