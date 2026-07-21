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Леса Крыма закрывают для посещения

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В Крыму из-за высокой пожароопасности ограничили посещение лесов, кроме установленных мест отдыха и пеших туристических маршрутов. Соответствующий приказ опубликован на сайте минэкологии и природных ресурсов республики.

Источник: РИА "Новости"

«Ввести с 00:00 22 июля 2026 года на территории лесных участков ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности», — сказано в документе.

В частности, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.

Установленный приказом срок ограничения — 21 календарный день. При этом запрет не касатеся посещения установленных мест отдыха и пеших туристических маршрутов, сквозного проезда транспорта по дорогам общего пользования, а также не затрагивает сотрудников организаций по лесоохране и спасателей.

В трех районах Крыма до 23 июля сохраняется высокая пожарная опасность, предупреждали накануне в региональном главке МЧС. На западе полуострова режим чрезвычайной пожарной опасности действует с 20 июня.

С 1 апреля в Крыму и Севастополе действует противопожарный сезон. За соблюдением правил пожарной безопасности на территории полуострова следят более трехсот межведомственных патрульных групп.

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