В Севастополе разработают удобрения для засушливого климата Крыма

Ученый отмечает, что пшеничная солома не только лучше разлагается в почве по сравнению с существующими аналогами, но и эффективно накапливает влагу и служит носителем агрохимикатов. Такой проект решает сразу две проблемы: снижает загрязнение почвы и дает новое применение растительным отходам. Сначала ученые получают небольшие образцы материала в лабораторных условиях и оценивают их физико‑химические свойства. Затем планируется моделирование условий почвы и полевые испытания на учебно-научном полигоне СевГУ.