В Севастополе разработают удобрения для засушливого климата Крыма

Композиционные полимерные материалы для нового поколения удобрений, которые рассчитаны на засушливый климат Республики Крым, создадут в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в аппарате совета министров региона.
Грант на разработку удобрений получил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биофизики Института перспективных исследований Севастопольского государственного университета (СевГУ) Андрей Сорокин. Он работает над созданием материалов, которые одновременно накапливают влагу в почве и высвобождают агрохимикаты, в том числе сложные для доставки соединения, например стимуляторы роста растений. Команда исследователей предлагает совместить небиоразлагаемую основу с биоразлагаемыми компонентами из отходов растениеводства — с пшеничной соломой.
Ученый отмечает, что пшеничная солома не только лучше разлагается в почве по сравнению с существующими аналогами, но и эффективно накапливает влагу и служит носителем агрохимикатов. Такой проект решает сразу две проблемы: снижает загрязнение почвы и дает новое применение растительным отходам. Сначала ученые получают небольшие образцы материала в лабораторных условиях и оценивают их физико‑химические свойства. Затем планируется моделирование условий почвы и полевые испытания на учебно-научном полигоне СевГУ.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.