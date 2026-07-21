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В Нижнекамске шашлычную «Мангал и точка» закрыли из-за кишечной палочки

Инфекцию обнаружили в шаурме.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамске суд временно закрыл шашлычную «Мангал и точка», расположенную на улице Чистопольской. Причиной стало обнаружение в изготавливаемой там шаурме бактерии группы кишечной палочки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

Во время проверки специалистами управления выяснилось, что в заведении не было туалета для посетителей и персонала, а также раковин для мытья рук. А та самая кишечная палочка была выявлена в ходе исследования образцов шаурмы с куриным мясом и смывов с разделочного инвентаря.

Кроме того, было забраковано 14 партий продуктов без маркировки общим весом 137,6 килограмма. Владельцу шашлычной были выписаны протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Павильон был опечатан, а материалы переданы в суд. Нижнекамский городской суд постановил закрыть шашлычную «Мангал и точка» на 30 суток.

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