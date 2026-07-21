В Нижнекамске шашлычную «Мангал и точка» закрыли из-за кишечной палочки

Во время проверки специалистами управления выяснилось, что в заведении не было туалета для посетителей и персонала, а также раковин для мытья рук. А та самая кишечная палочка была выявлена в ходе исследования образцов шаурмы с куриным мясом и смывов с разделочного инвентаря.