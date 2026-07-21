О поисках пропавшего подростка в Красных Баках рассказали в Минлесхозе

В социальных сетях распространялась информация о том, что мальчик мог сбежать из-за конфликта и побоев со стороны бабушки. Однако волонтеры подчеркнули, что точные причины ухода пока не установлены, а отношения в семье были обычными. В ведомстве также напомнили нижегородцам о правилах безопасности: при потере ориентира в лесу необходимо оставаться на месте, надевать яркую одежду и сразу звонить по номеру 112.