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О поисках пропавшего подростка в Красных Баках рассказали в Минлесхозе

14-летнего мальчика искали более десяти дней добровольцы и инспекторы, но в итоге ребенок вернулся домой сам.

В Краснобаковском округе завершились поиски 14-летнего подростка, который пропал более десяти дней назад. К масштабной операции подключались десятки человек, включая госохотинспектора регионального Минлесхоза и руководителя ПСО «Волонтер» Михаила Кожевникова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства Нижегородской области.

Поисковая операция длилась больше недели, добровольцы ежедневно прочесывали лесные массивы и буреломы. Позже в поисково-спасательном отряде сообщили, что ребенок вернулся домой самостоятельно.

В социальных сетях распространялась информация о том, что мальчик мог сбежать из-за конфликта и побоев со стороны бабушки. Однако волонтеры подчеркнули, что точные причины ухода пока не установлены, а отношения в семье были обычными. В ведомстве также напомнили нижегородцам о правилах безопасности: при потере ориентира в лесу необходимо оставаться на месте, надевать яркую одежду и сразу звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что 139 человек пропали в Нижегородской области в июне.