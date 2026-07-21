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Прокуратура проверит частную школу Самары после жалобы матери

Прокуратура Ленинского района организовала проверку после инцидента в частной школе. На занятии педагог ударила 9-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

По поручению и.о. прокурора Самарской области Игоря Харитонова надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и об образовании.

Со слов матери школьника, 20 апреля на дополнительном занятии учительница ударила мальчика по голове, после чего поставила его в угол. Ребенок жаловался на головную боль и тошноту, его госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Диагноз в итоге не подтвердился.

Мать школьника также утверждает, что после инцидента ребенка исключили из школы, а в учреждении факт удара якобы подтвердили в переписке, назвав его реакцией на агрессию мальчика. Кроме того, в Министерстве образования Самарской области женщине сообщили, что в реестре лицензий сведений об этой школе нет.