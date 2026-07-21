Прокуратура проверит частную школу Самары после жалобы матери

Мать школьника также утверждает, что после инцидента ребенка исключили из школы, а в учреждении факт удара якобы подтвердили в переписке, назвав его реакцией на агрессию мальчика. Кроме того, в Министерстве образования Самарской области женщине сообщили, что в реестре лицензий сведений об этой школе нет.