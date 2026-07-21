Со станции Красноярск-Северный в Дивногорск запустили вечернюю электричку без пересадки

С 18 июля между станцией Красноярск-Северный и Дивногорском начал курсировать вечерний электропоезд без пересадки на вокзале Красноярск. Раньше пассажирам приходилось пользоваться двумя будничными электричками: Красноярск-Северный — Красноярск и Красноярск — Дивногорск. Теперь их объединили в один маршрут. Новый рейс назначили по просьбам пассажиров, которые ездят из Северного на станции правобережья Красноярска и в Дивногорск. С учетом обращений маршрут будет ежедневным. Электропоезд отправляется со станции Красноярск-Северный в 18:30, прибывает на станцию Красноярск в 19:12, а в Дивногорск — в 20:23. В обратном направлении также ежедневно будет ходить поезд Дивногорск — Красноярск-Северный, который раньше курсировал только по будням. Отправление из Дивногорска — в 16:17, прибытие на станцию Красноярск — в 17:20, на Красноярск-Северный — в 18:12. Изменения будут действовать до 31 августа, уточнили в пресс-службе КрасЖД. Напомним, что на дороги Красноярска выйдет первый собранный на городском заводе троллейбус.