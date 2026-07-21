На станциях метро «Авиастроительная», «Дубравная» и «Проспект Победы» появились велопарковки

В Казани на трех станциях метро открыли велопарковки. Оставить велосипед теперь можно на «Дубравной», «Проспекте Победы» и «Авиастроительной», сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Решение призвано объединить удобство общественного транспорта с пользой физической активности. Пассажиры могут припарковать велосипед в специально отведенном месте и пересесть на поезд.
Напомним, в этом году в Казани появится еще 11 км велодорожек. Новые маршруты проложат вдоль улиц Мавлютова, Габишева, Дубравной и на Сибирском тракте.