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На станциях метро «Авиастроительная», «Дубравная» и «Проспект Победы» появились велопарковки

Горожане смогут доехать до метрополитена на велосипеде и оставить его в безопасном месте.

Источник: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на трех станциях метро открыли велопарковки. Оставить велосипед теперь можно на «Дубравной», «Проспекте Победы» и «Авиастроительной», сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Решение призвано объединить удобство общественного транспорта с пользой физической активности. Пассажиры могут припарковать велосипед в специально отведенном месте и пересесть на поезд.

Напомним, в этом году в Казани появится еще 11 км велодорожек. Новые маршруты проложат вдоль улиц Мавлютова, Габишева, Дубравной и на Сибирском тракте.