В Иркутске обсудили подходы к терапии сахарного диабета и йододефицита

Байкальская эндокринологическая конференция, посвященная передовым подходам к терапии сахарного диабета и йододефицитных состояний, состоялась 3−4 июля в Иркутске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Конференция прошла в гибридном формате с очным и дистанционным участием, что позволило охватить максимальную аудиторию врачей-эндокринологов и терапевтов региона. Научная программа конференции была посвящена органопротекции, метаболической поддержке при снижении веса, современным алгоритмам ведения диабетической стопы и другим вопросам.
«Обмен опытом между ведущими научными школами и практикующими врачами — это не только профессиональная традиция, но и прямой путь к повышению качества медицинской помощи. Уверен, что свежие идеи и клинические наработки, представленные на конференции, найдут применение в реальной практике и помогут улучшить прогноз для тысяч пациентов», — подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.