В Иркутске обсудили подходы к терапии сахарного диабета и йододефицита

«Обмен опытом между ведущими научными школами и практикующими врачами — это не только профессиональная традиция, но и прямой путь к повышению качества медицинской помощи. Уверен, что свежие идеи и клинические наработки, представленные на конференции, найдут применение в реальной практике и помогут улучшить прогноз для тысяч пациентов», — подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.