Программа «Основа» в Нижегородской области помогает укреплять институт семьи

В Нижегородской области демографические меры уже дают заметный результат: по итогам 2025 года в 18 регионах России вырос суммарный коэффициент рождаемости, и в числе территорий, где активно внедряются адресные меры поддержки семей, находится и Нижегородская область. Об этом 21 июля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщила сенатор Лилия Гумерова.