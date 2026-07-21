Программа «Основа» в Нижегородской области помогает укреплять институт семьи

В Нижегородской области демографические меры уже дают заметный результат: по итогам 2025 года в 18 регионах России вырос суммарный коэффициент рождаемости, и в числе территорий, где активно внедряются адресные меры поддержки семей, находится и Нижегородская область. Об этом 21 июля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщила сенатор Лилия Гумерова.
По её словам, в Нижегородской области успешно действует программа «Основа», предусматривающая значительные финансовые выплаты для семей с детьми. Такой подход, как отмечают в Совете при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, помогает усиливать институт семьи и создавать условия для повышения рождаемости.
Сенатор подчеркнула, что опыт регионов показывает эффективность именно адресной поддержки. В Нижегородской области особый акцент сделан на мерах, которые помогают семьям лучше справляться с финансовой нагрузкой и чувствовать уверенность в будущем.
Отдельное внимание в стране уделяется поддержке молодых и студенческих семей, а также мерам, которые внедряют работодатели. В Нижегородской области этот курс также поддерживается через системную работу с семьями и развитие социальных инициатив, направленных на укрепление демографической ситуации.
Ранее сообщалось, что год назад была запущена программа «Основа — нижегородский проект жизни».