90% волгоградской пшеницы является продовольственной

В Волгоградской области собранную с полей пшеницу отправляют на проверку в лабораторию прежде, чем она пойдет на переработку. В Волгоградском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» уже проверили качество первых партий зерна из 18 районов области. Исследуют зерно не только на загрязненность и зараженность, но и чтобы определить класс зерна. Не из любой пшеницы можно сделать муку элитных сортов.