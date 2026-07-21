Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной фестиваль роллеров пройдет в Красноярске в эту субботу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 июля на острове Татышев состоится ежегодный фестиваль «Ночные роллеры». Участников ждут вечерние заезды, а гостей — развлекательная программа.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 июля на острове Татышев состоится ежегодный фестиваль «Ночные роллеры». Участников ждут вечерние заезды, а гостей — развлекательная программа.

Взрослым спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 13,5 километра — три круга по главной велодорожке острова. Старты запланированы на 22:00 и 23:00.

Для детей организуют отдельный заезд на 4,5 километра. На старт в 21:00 выйдут участники двух возрастных групп — 7−8 и 9−11 лет. Юные роллеры смогут принять участие только в сопровождении взрослых.

Все участники должны использовать защитный шлем и светодиодный фонарик, а также предоставить медицинскую справку. Несовершеннолетним потребуется письменное разрешение родителей.

Предварительная регистрация открыта в официальной группе Татышев-парка ВКонтакте и завершится 24 июля в 14:00. Там же опубликовано положение фестиваля.

Добавим, что для зрителей с 20:00 до полуночи будут работать интерактивные площадки с ведущим и диджеем.

7+