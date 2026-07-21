Ночной фестиваль роллеров пройдет в Красноярске в эту субботу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 25 июля на острове Татышев состоится ежегодный фестиваль «Ночные роллеры». Участников ждут вечерние заезды, а гостей — развлекательная программа.
Взрослым спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 13,5 километра — три круга по главной велодорожке острова. Старты запланированы на 22:00 и 23:00.
Для детей организуют отдельный заезд на 4,5 километра. На старт в 21:00 выйдут участники двух возрастных групп — 7−8 и 9−11 лет. Юные роллеры смогут принять участие только в сопровождении взрослых.
Все участники должны использовать защитный шлем и светодиодный фонарик, а также предоставить медицинскую справку. Несовершеннолетним потребуется письменное разрешение родителей.
Предварительная регистрация открыта в официальной группе Татышев-парка ВКонтакте и завершится 24 июля в 14:00. Там же опубликовано положение фестиваля.
Добавим, что для зрителей с 20:00 до полуночи будут работать интерактивные площадки с ведущим и диджеем.
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