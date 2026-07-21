В Октябрьском округе Прикамья от воды освободился 61 жилой дом

61 жилой дом и столько же приусадебных участков в четырёх населённых пунктах Октябрьского округа освободились от воды, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Вода в реках Прикамья продолжает убывать. На утро 21 июля вода покинула 48 домов в селе Ишимово, 8 домов в посёлке Русский Сарс, 1 дом в деревне Бикбай и 4 дома в деревне Биктулка.
В зоне подтопления остаются 11 жилых домов и 13 приусадебных участков. Из них 11 домов и участков — в Бикбае, ещё два участка — в деревне Салаваты Уинского округа.
Пострадавших нет. На месте продолжают работать силы и средства РСЧС, группировки достаточно для ликвидации последствий.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что в Октябрьском округе восстанавливают дороги и мосты.
Напомним, сотрудник полиции и житель посёлка Сарс спасли мужчину в зоне паводка в Пермском крае.