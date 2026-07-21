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Слюсарь поручил госжилинспекции работать с ростовчанами напрямую

За указанный период госжилинспекция организовала 765 проверок.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл рабочую встречу с руководителем Госжилинспекции Юлией Брюховецкой. Стороны обсудили результаты работы ведомства за последние два месяца.

За этот период инспекторы провели 765 проверок — по каждому поступившему обращению были приняты необходимые меры. В ходе работы удалось выделить как добросовестные управляющие компании, активно взаимодействующие с жителями, так и организации, допустившие нарушения.

Одной из острых проблем остаётся фальсификация протоколов общих собраний собственников. По поручению губернатора уже подготовлен новый регламент приёма таких документов — его планируют ввести в ближайшее время. Кроме того, обо всех выявленных фактах нарушений будут информировать правоохранительные органы.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что подделка документов — уголовное преступление, и лица, идущие на такие действия, должны осознавать ответственность.

Для более оперативного решения проблем глава региона поручил активнее проводить встречи с жителями. За два месяца Юлия Брюховецкая организовала четыре приёма граждан, в том числе два выездных — они состоялись в Таганроге и Новочеркасске.

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