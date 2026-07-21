Нижегородские хирурги спасли колено девушке после коронавируса

Как оказалось, травму девушка получила во время путешествия в горы. Она была довольно легкой, но корнавирусная инфекция ее осложнила. В клиниках пациентке предлагали либо ехать за границу, либо заменить сустав на искусственный. Однако нижегородские специалисты решили попробовать его сохранить.