Нижегородские хирурги спасли колено девушке после коронавируса

Нижегородские врачи сохранили коленный сустав 28-летней пациентке, которой грозила замена на имплант или сложная пересадка костной ткани. Осложнения возникли после перенесенного ковида, рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Как оказалось, травму девушка получила во время путешествия в горы. Она была довольно легкой, но корнавирусная инфекция ее осложнила. В клиниках пациентке предлагали либо ехать за границу, либо заменить сустав на искусственный. Однако нижегородские специалисты решили попробовать его сохранить.
Во время операции хирурги столкнулись с редкой аномалией: состояние тканей оказалось значительно лучше, чем показывало МРТ.
«Это позволило отказаться от масштабной реконструкции с пересадкой костной ткани в пользу более щадящей точечной методики», — отметил травматолог Алексей Крупко.
Сейчас пациентка восстанавливается после операции. Прогнозы оптимистичные: колено удалось сохранить, и девушка сможет вернуться к полноценной жизни.
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