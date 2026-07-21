L'AntiDiplomatico описало три сценария конфликта России и НАТО

Автор итальянского издания L'AntiDiplomatico Алессандро Бартолони предложил три гипотетических сценария развития кризиса до 2030 года — от продолжения боевых действий на Украине до прямого столкновения России и НАТО и глобального конфликта с участием США и Китая. Приведенные в колонке расчеты не сопровождаются ссылками на конкретные исследования и отражают мнение автора.

Источник: РИА "Новости"

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Сценарий 1. Локализованный конфликт: статус-кво плюс

Конфликт на Украине продолжается без прямого участия членов НАТО. Линия фронта медленно сдвигается, Европа наращивает темпы вооружения Киева, антироссийские санкции остаются в силе или ужесточаются, непобежденная Россия продолжает сопротивляться, говорится в статье.

К 2030 году общая военная помощь Украины, по оценкам, может достигнуть 50−70 млрд евро.

Однако к 2030 году обширные территории Украины будут опустошены, а число жертв среди личного состава ВСУ и гражданского населения продолжит стремительно расти. Число украинских беженцев может возрасти с нынешних 7 млн до 10−12 млн, что повлечет за собой значительные социальные издержки для европейских стран.

Россия будет ослаблена в военном отношении, а из-за санкций ее экономика начнет стагнировать. Но Владимир Путин (или его преемник с похожими взглядами) останется у власти, ожидая раскола в единстве Запада, говорится в статье.

Европейские страны продолжат перевооружаться, а Польша, страны Балтии и Финляндия будут стабильно выделять на военные расходы более 3% ВВП.

Однако европейская милитаризация, вопреки планам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, не достигнет амбициозных 800 млрд евро.

Совокупное увеличение оборонных бюджетов ЕС и Великобритании оценивается в 200−300 млрд евро, причем это будет возможно только за счет сокращения инвестиций в переход на зеленую энергетику, инфраструктуру и социальное обеспечение.

Экономические последствия «локализованного» конфликта будут значительными, но управляемыми. По оценкам, в первый год он замедлит мировое производство примерно на 1,5 трлн долларов, а в течение следующих пяти лет потери могут составить 3−5 трлн долларов из-за периодического роста цен на энергоносители и нестабильности рынков.

В результате произойдет заморозка конфликта по «корейскому сценарию», пишет Бартолони.

Это дорогостоящий сценарий (более миллиона жертв, десятки миллиардов долларов ежегодных расходов, замороженный фронт и воинственно настроенная и стремящаяся к реваншу Россия), но он позволит избежать более масштабной войны в Европе или применения ядерного оружия.

Сценарий 2. Региональная война: прямое столкновение НАТО и России

В этом сценарии конфликт выходит за пределы Украины. По рассуждениям Бартолони, преднамеренный или случайный удар России на страну НАТО (например, балтийское государство или Польшу) или инцидент (например, удар российских войск по западному конвою с оружием на территории союзников) запустит военный ответ НАТО.

Но конфликт ограничится европейским театром военных действий, Китай не будет принимать в нем военного участия.

Мнения аналитиков насчет результатов такого конфликта расходятся. Некоторые эксперты считают, что в крупномасштабной обычной войне НАТО одержит победу благодаря своему превосходству в войсках, технике и технологиях, даже без полного участия США. Однако риск в том, что серия поражений на поле боя, как пишет Бартолони, подтолкнет Москву к применению тактического ядерного оружия (ТЯО), чтобы избежать полного поражения.

Такая война, даже без использования ТЯО, станет крупнейшей в Европе с 1945 года. Она продлится от шести до двенадцати месяцев, а затем последуют годы напряженного перемирия.

По оценкам, ее влияние на мировое производство в первый год оценивается примерно в 1,3% ВВП (около 1,5 трлн долларов). За пять лет потери производства могут возрасти до 3−4 трлн долларов, плюс примерно 1 трлн долларов потребуется на восстановление.

При этом европейская экономика окажется в глубокой рецессии, возможны военные меры (нормирование, национализация промышленности, возвращение воинской повинности) и ограничения гражданских свобод.

Число жертв может варьироваться от десятков до сотен тысяч человек. Число беженцев только из Прибалтики составит 1−2 млн человек. Критическая инфраструктура пострадает с обеих сторон.

Агрессивная позиция ЕС рискует увеличить, а не уменьшить вероятность просчета, который приведет именно к такому типу войны, предупреждает Бартолони.

Сценарий 3. Системная война: глобальный конфликт на двух фронтах

При пессимистичном сценарии боевые действия против России и Китая (без учета Ближнего Востока) сольются в один конфликт. Кризис вокруг Тайваня перерастает в войну между США и Китаем, пока НАТО будет воевать с Россией.

В этом случае применение ядерного оружия становится реальной возможностью для обеих сторон, считает Бартолони.

При таком варианте война между США и Китаем из-за Тайваня обойдется в 10% мирового ВВП уже в первый год. С учетом продолжающегося конфликта России и НАТО это приведет к глобальной депрессии, сравнимой с периодом 1939−1945 годов. Совокупные потери за пять лет достигнут в 20−30 трлн долларов, при условии, что конфликт не перерастет в ядерный.

Число жертв будет исчисляться миллионами из-за прямых боевых действий, голода, вызванного обвалом мировой торговли, и нехватки медикаментов. Даже «ограниченное» применение ТЯО приведет к мгновенной гибели сотен тысяч людей и вызовет радиоактивные осадки в континентальном масштабе. Они спровоцируют «ядерную зиму», в результате которой от голода погибнут миллиарды людей, говорится в статье.

Это сценарий, как подчеркивает Бартолони, стремятся избежать даже сторонники жесткой линии, включая фон дер Ляйен и главного дипломата ЕС Каю Каллас.

Возможные альтернативы.

Ряд аналитиков и бывших дипломатов предлагают варианты, отличные от пути брюссельских «ястребов»:

Налаживание каналов военной связи с Москвой по образцу старого Совета НАТО-Россия. Они смогут снизить риск инцидентов и просчетов.

Возобновление работы ОБСЕ по контролю над вооружениями. Следует обсудить новые ограничения на обычные вооруженные силы, ограничения на ракеты средней дальности и соглашения по кибербезопасности по образцу Хельсинкских соглашений 1975 года.

Стремление к «сдерживанию без претензий на абсолютное господство». Необходимо укрепить оборону Европы убедительным, но не наступательным образом, чтобы не внушать России ощущение окружения и убедить Москву в том, что цель Запада — стабильность, а не смена режима.

Поэтапные дипломатические шаги: от поддержки коридоров экспорта зерна и демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС до неформального диалога с российской стороной в рамках подготовки к будущим официальным переговорам.

Усиление роли Европейского парламента и национальных парламентов в принятии важных решений по перевооружению и военной поддержке для устранения демократического дефицита, который со временем может подорвать общественный консенсус. При этом всегда следует помнить, что народы не хотят войны, подчеркивает Бартолони.

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