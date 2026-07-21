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Лис Куршик на Куршской косе сбежал в лес в поисках невесты

Красавец жив и здоров, наслаждается вольной жизнью.

Источник: Комсомольская правда

Лис Куршик, который много лет жил в вольере на Куршской косе на территории визит-центра, сбежал в лес в поисках невесты. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе национального парка. Дерзкий побег рыжий осуществил еще зимой, известно об этом стало сегодня.

«Куршик случайно ушел в лес — еще в феврале, когда у лисиц был гон. Воспользовался открытой дверцей во время кормежки. Предполагаем, что у него все в порядке — фиксируем встречи с ним», — рассказали в нацпарке.

Лиса государственные инспекторы периодически видят в лесу на участке от визит-центра до Хвойного.

Куршик-подросток. Александр КАТЕРУША.

Напомним, лисенок появился на Куршской косе в мае 2018 года — неизвестные его подкинули к КПП нацпарка. Тогда он был совсем крохотным. Затем возмужал и даже обзавелся паспортом с данными о прививках и осмотрах.