Лис Куршик на Куршской косе сбежал в лес в поисках невесты

Лис Куршик, который много лет жил в вольере на Куршской косе на территории визит-центра, сбежал в лес в поисках невесты. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе национального парка. Дерзкий побег рыжий осуществил еще зимой, известно об этом стало сегодня.