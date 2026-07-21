Учителя получат дополнительные меры поддержки в Нижегородской области

Нижегородских учителей и их коллег из других регионов обеспечат дополнительными мерами поддержки. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Чтобы повысить престиж профессии и гарантировать педагогам благоприятные условия деятельности, в стране предусмотрят наставничество для начинающих специалистов, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами и непрерывное методическое сопровождение. Если учитель имеет 25-летний стаж, ему присвоят звание «Ветеран труда».
Среди дополнительных льгот — бесплатное посещение государственных музеев не реже одного раза в год и безвозмездная юридическая помощь по вопросам профессиональной деятельности. Также в документе особое внимание уделено безопасности учителей: будут проработаны механизмы, защищающие их от угрозы причинения вреда жизни и здоровью.
Согласно указу президента, федеральному правительству предстоит за полгода усовершенствовать требования к режиму рабочего дня педагогов, установить образец удостоверения, который подтверждает статус учителя, и рассмотреть другие инициативы. После внесения изменений станет известно, какие именно меры внедрят в нижегородских образовательных учреждениях.
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