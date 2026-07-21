Учителя получат дополнительные меры поддержки в Нижегородской области

Среди дополнительных льгот — бесплатное посещение государственных музеев не реже одного раза в год и безвозмездная юридическая помощь по вопросам профессиональной деятельности. Также в документе особое внимание уделено безопасности учителей: будут проработаны механизмы, защищающие их от угрозы причинения вреда жизни и здоровью.