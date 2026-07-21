В Хабаровском крае избавились от незаконной свалки у магазина

В Хабаровском крае в посёлке Ягодный Комсомольского района ликвидировали незаконное скопление твёрдых коммунальных отходов. Нарушение выявила прокуратура во время проверки соблюдения санитарного законодательства.
Свалка находилась на земельном участке возле продовольственного магазина на улице Железнодорожной. Эта территория не предназначена для накопления мусора.
После вмешательства прокуратуры участок очистили от отходов.
Проверка проводилась в рамках контроля за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства и обеспечением благополучия жителей.