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Новый тренер минского «Динамо» Брылин обратился к болельщикам и дал обещание

Новый тренер ХК «Динамо-Минск» дал обещание, обратившись к болельщикам.

Источник: Комсомольская правда

Новый тренер минского «Динамо» Сергей Брылин обратился к болельщикам и дал обещание. Видео опубликовано в телеграм-канале хоккейного клуба «Динамо-Минск».

— Очень рад присоединиться к вашему клубу. Для меня большая честь стать главным тренером минского «Динамо». Я с нетерпением жду встречи с командой и с вами на арене, — заявил Сергей Брылин.

Новый тренер дал обещание, что минское «Динамо» будет много работать, чтобы радовать болельщиков игрой и борьбой в каждом матче. По его словам, поддержка болельщиков очень важна для команды, и она постарается добиться больших успехов.

Ранее экс-тренер «Динамо-Минск» Дмитрий Квартальнов объяснил, почему ушел из минского «Динамо» в «Локомотив».

Тем временем белоруска Арина Соболенко показала фото с любимого места — в том числе с ослом: «Уже скучаю».