Новый тренер минского «Динамо» Брылин обратился к болельщикам и дал обещание

Новый тренер минского «Динамо» Сергей Брылин обратился к болельщикам и дал обещание. Видео опубликовано в телеграм-канале хоккейного клуба «Динамо-Минск».
— Очень рад присоединиться к вашему клубу. Для меня большая честь стать главным тренером минского «Динамо». Я с нетерпением жду встречи с командой и с вами на арене, — заявил Сергей Брылин.
Новый тренер дал обещание, что минское «Динамо» будет много работать, чтобы радовать болельщиков игрой и борьбой в каждом матче. По его словам, поддержка болельщиков очень важна для команды, и она постарается добиться больших успехов.
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