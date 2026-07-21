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Магнитная буря надвигается на Воронеж из-за крупной «дыры» на Солнце

Она ожидается в ночь с 22 на 23 июля.

Источник: АиФ Воронеж

Магнитная буря обрушится на Воронежскую область в ночь с 22 на 23 июля. Это следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геомагнитная активность начнёт расти с 15:00. Сама магнитная буря накроет регион в 21:00. Она будет длиться до 3:00. Магнитная буря будет слабой, едва превысив уровень G1.

Возбуждённой магнитосфера будет оставаться до 6:00.

По словам учёных, магнитную бурю спровоцирует поток солнечного ветра из крупной корональной дыры на Солнце.

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