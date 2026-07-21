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В Каменске-Уральском из-за дождей затопило ИВС

В Каменске-Уральском еще один объект пострадал от проливных дождей.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском затопило изолятор временного содержания. Причиной стали проливные дожди, обрушившиеся на город 18 июля. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

— Когда вода стала просачиваться в подвал служебного помещения, в котором содержались 11 человек спецконтингента, их всех временно перевели в установленном порядке в иные спецпомещения. Документация не пострадала, — рассказал полковник Горелых.

Отмечается, что сейчас ситуация находится на личном контроле начальника МО МВД России «Каменск-Уральский» подполковника Ивана Каркавина.

— Стихия не выбирает, кому настроение испортить, а кому нет. Перед ней все равны: и люди, и службы, и ведомства, — подчеркнул Валерий Горелых.

Напомним, что ИВС стал не первым объектом, который затопило в Каменске-Уральском. Ранее от проливных дождей пострадал местный перинатальный центр.