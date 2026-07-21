Воронежэнерго предупреждает об опасности рыбалки вблизи ЛЭП

Если вы подарили удочку ребенку, обязательно расскажите ему не только о правилах рыбной ловли, но и об основных мерах электробезопасности. Объясните, что нельзя рыбачить рядом с проводами ЛЭП, переносить удочку в разложенном виде под линиями электропередачи и выходить на рыбалку во время грозы. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.