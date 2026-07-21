Воронежэнерго предупреждает об опасности рыбалки вблизи ЛЭП

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» напоминают любителям рыбной ловли: нахождение в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) во время рыбалки представляет серьезную угрозу жизни и здоровью.
Охранная зона ЛЭП представляет собой территорию, расположенную по обе стороны от крайних проводов воздушной линии. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ она составляет по 2 метра в каждую сторону, для ВЛ 10 кВ — по 10 метров, для ВЛ 35 кВ — по 15 метров, для ВЛ 110 кВ — по 20 метров. Класс напряжения указан на информационных знаках, размещенных на опорах ЛЭП. Если определить его затруднительно, следует ориентироваться на максимальную величину охранной зоны.
Планируя место для рыбалки, обязательно обращайте внимание на расположенные поблизости линии электропередачи. Об опасности предупреждают знаки «Осторожно! Электрическое напряжение», «Осторожно! Электрическое напряжение. Не влезай! Убьет!» и «Ловля рыбы в охранной зоне воздушных линий запрещена!». Рыбачить рядом с такими объектами крайне опасно.
Современные удилища чаще всего изготавливаются из углепластика, который проводит электрический ток. В условиях повышенной влажности, при мокрой леске или удилище риск поражения электрическим током значительно возрастает. Опасность представляет не только непосредственное касание провода, но и приближение удилища на недопустимо близкое расстояние к линии электропередачи, что может привести к смертельной травме.
Меры предосторожности необходимо соблюдать не только во время ловли рыбы, но и при передвижении под линиями электропередачи. При высоте проводов над землей около 6−7 метров длина современных удилищ может достигать 10 метров. Именно поэтому переносить их следует только в сложенном виде, исключая возможность случайного приближения к проводам.
При покупке удочки внимательно ознакомьтесь с информацией, размещенной на ее корпусе. Производители, как правило, указывают технические характеристики изделия и предупреждают об опасности рыбалки под линиями электропередачи и во время грозы.
Если вы подарили удочку ребенку, обязательно расскажите ему не только о правилах рыбной ловли, но и об основных мерах электробезопасности. Объясните, что нельзя рыбачить рядом с проводами ЛЭП, переносить удочку в разложенном виде под линиями электропередачи и выходить на рыбалку во время грозы. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
Если вы обнаружили провисший или оборванный провод, лежащий на земле, заметили открытые двери трансформаторной подстанции или поврежденную опору линии электропередачи, не приближайтесь к ним ближе, чем на 8 метров. О случившемся необходимо незамедлительно сообщить по телефону единого контакт-центра компании «Россети» «Светлая линия 220»: 8−800−220−0−220 (короткий номер 220, звонок бесплатный, круглосуточно).
Отправляясь на рыбалку, соблюдайте правила электробезопасности. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!