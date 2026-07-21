Более 130 семей с двойняшками получили пособия в Красноярском крае с начала года

В Красноярском крае продолжается активная поддержка семей, воспитывающих двойняшек и тройняшек. За 6 месяцев 2026 года финансовую поддержку получили родители 138 двойняшек и одной тройни. Эта инициатива является частью региональной программы и нацпроекта «Семья», направленных на укрепление семейных ценностей и повышение рождаемости.
Базовый размер единовременной выплаты в 2026 году составляет 74 506 рублей. Однако, в зависимости от места проживания семьи, к этой сумме применяется районный коэффициент. Так, для жителей города Красноярска и большинства муниципальных округов края, выплата на каждого ребенка равна 96 859 рублей, а для Норильска — 134 112 рублей.
«Стоит отметить, что почти все выплаты на двойняшек были назначены проактивно, без необходимости личного обращения в отделения социальной защиты. Это связано с тем, что мы внедряем в свою работу принципы семейноцентричности. Государство должно подстраиваться под ритм жизни семьи, а не наоборот. Мы берем на себя оформление документов, чтобы семьи могли посвятить это драгоценное время самому главному — заботе о детях и друг о друге», — заявила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
Одной из таких семей стала семья Ксении и Алексея, у которых одновременно родились два сына:
«До рождения детей мы не интересовались положенными нам мерами социальной поддержки. Для нас это стало неожиданным и приятным сюрпризом, когда позвонил сотрудник из отделения социальной защиты. Нам не пришлось никуда ехать, затрачивая время, все было оформлено сотрудником соцзащиты. Мы ценим, что в нашем крае есть такая инициатива. Спасибо за заботу о семьях!» — поделилась Ксения.
Напомним, с июля 2023 года, по инициативе губернатора Михаила Котюкова, процесс получения единовременной выплаты за рождение двойняшек и тройняшек в Красноярском крае был значительно упрощен. Теперь, в рамках программы «Государство для людей», специалисты органов социальной защиты самостоятельно отслеживают информацию из ЗАГСов о рождении двоен и троен. После получения данных, они связываются с родителями для уточнения деталей и перечисляют положенное пособие. Это позволяет молодым родителям сосредоточиться на уходе за новорожденными, не тратя время на бюрократические процедуры.
Если по каким-либо причинам выплата не была назначена автоматически, родители имеют право обратиться за ней в течение трех лет с момента рождения детей. Это гарантирует, что ни одна семья при рождении двоен или троен не останется без необходимой финансовой поддержки.
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