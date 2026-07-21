Более 130 семей с двойняшками получили пособия в Красноярском крае с начала года

«Стоит отметить, что почти все выплаты на двойняшек были назначены проактивно, без необходимости личного обращения в отделения социальной защиты. Это связано с тем, что мы внедряем в свою работу принципы семейноцентричности. Государство должно подстраиваться под ритм жизни семьи, а не наоборот. Мы берем на себя оформление документов, чтобы семьи могли посвятить это драгоценное время самому главному — заботе о детях и друг о друге», — заявила министр социальной политики края Ирина Пастухова.