В ближайшие 5−10 лет ИИ станет цифровым исполнителем сложных задач

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие 5−10 лет цифровым исполнителем сложных задач станет ИИ.
Об этом в интервью китайскому изданию iFeng во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
«На горизонте 5−10 лет мы увидим переход от концепции “ИИ как интерфейс”, когда человек формулирует запрос и получает ответ, к “ИИ как цифровому исполнителю”, который самостоятельно планирует и доводит до результата многоэтапные задачи. Это уже происходит на практике», — рассказал эксперт.
Так, в Сбере ИИ-агенты уже сравнивают предложения поставщиков, ведут переговоры и завершают ряд закупочных сделок без участия сотрудников. В конце 2025 года был выдан корпоративному клиенту первый в России полностью автономный кредит — от заявки до решения без участия сотрудников банка. В 2026 году планируется перевести в автономный режим до половины сделок для среднего и крупного бизнеса.
Ещё один важный процесс для обеспечения перехода к ИИ как цифровому исполнителю — масштабирование.
«По нашим оценкам, сам искусственный интеллект сегодня внедряют 20−30% российских компаний, но ИИ-агентов, дающих измеримый экономический эффект, пока используют лишь единицы. На горизонте 5−10 лет мы ожидаем, что агентная экономика станет нормой рынка. По нашим расчётам, эффект от внедрения ИИ для российской экономики может превысить 11,2 трлн рублей — это более 6% ВВП. Мы увидим научные и промышленные прорывы в самых разных областях: от кибербезопасности и экономики до биотеха и умных материалов. ИИ-агенты станут активными и привычными участниками различных процессов и диалога с человеком», — уточнил Александр Ведяхин.
Ключевым технологическим рубежом на этом пути будет не рост параметров моделей, а надёжность автономного действия. Это подразумевает способность агента брать на себя роль экономического субъекта, то есть по доверенности распоряжаться средствами и ресурсами, оставаясь при этом предсказуемым и подотчётным. Александр Ведяхин также отметил, что одним из показателей стремительного развития современных моделей искусственного интеллекта становится их прогресс в прохождении теста Humanity s Last Exam. Лучшие модели уже более чем вдвое улучшили результаты по сравнению с прошлым годом.
Другим важным трендом в развитии искусственного интеллекта становится переход ИИ из виртуального мира в физический. Эксперт прогнозирует, что Physical AI продолжит активно развиваться в самых разных направлениях, чтобы воплотить главную задачу технологий — быть помощником человеку. Локомотивом развития будет не столько рост вычислительных мощностей, сколько слияние агентного ИИ с новой инфраструктурой: энергетикой, материалами, производством.