В ближайшие 5−10 лет ИИ станет цифровым исполнителем сложных задач

«По нашим оценкам, сам искусственный интеллект сегодня внедряют 20−30% российских компаний, но ИИ-агентов, дающих измеримый экономический эффект, пока используют лишь единицы. На горизонте 5−10 лет мы ожидаем, что агентная экономика станет нормой рынка. По нашим расчётам, эффект от внедрения ИИ для российской экономики может превысить 11,2 трлн рублей — это более 6% ВВП. Мы увидим научные и промышленные прорывы в самых разных областях: от кибербезопасности и экономики до биотеха и умных материалов. ИИ-агенты станут активными и привычными участниками различных процессов и диалога с человеком», — уточнил Александр Ведяхин.