В Арзамасе отремонтируют родильный дом по поручению губернатора

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил подготовить предложения по капитальному ремонту Арзамасского родильного дома. Такое решение он принял во время рабочей поездки в город, сообщает правительство региона.
Никитин посетил Центральную городскую больницу Арзамаса, осмотрел благоустроенные общественные пространства и оценил работу средней школы № 1. Мэр города обратился к губернатору с просьбой отремонтировать родильный дом — и Никитин поручил минздраву подготовить соответствующие предложения.
Центральная городская больница Арзамаса — один из крупнейших медицинских комплексов на юге области. В ее составе — два стационара, пять поликлиник, онкологический центр, травматологический центр второго уровня и другие подразделения.
С 2023 года на базе больницы работает региональный сосудистый центр, который обслуживает весь южную часть Нижегородской области. Губернатор также поручил закупить для него дополнительное оборудование за счет бюджета на 2027 год.
Ранее стало известно, что 25 детей-инвалидов отправили на реабилитацию в рамках нового проекта Соцфонда.