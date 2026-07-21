Арест продлили сыну миллиардера, устроившему пьяное ДТП в Нижнем Новгороде

Авария случилась 20 мая на Похвалинском съезде: водитель спорткара Mercedes‑Benz SL потерял контроль над машиной, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал цепочку столкновений. Впоследствии фигурант признал, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его лишили водительских прав и поместили под стражу — первоначально мера пресечения действовала до 23 июля.