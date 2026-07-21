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Арест продлили сыну миллиардера, устроившему пьяное ДТП в Нижнем Новгороде

Ранее его лишили водительских прав и поместили под стражу — первоначально мера пресечения действовала до 23 июля.

Суд продлил срок содержания под стражей сыну экс‑руководителя ГК «Луидор»: молодой человек остаётся в СИЗО в связи с делом о резонансном ДТП в Нижнем Новгороде. Информацию подтвердила пресс‑служба областного суда.

Авария случилась 20 мая на Похвалинском съезде: водитель спорткара Mercedes‑Benz SL потерял контроль над машиной, выехал на полосу встречного движения и спровоцировал цепочку столкновений. Впоследствии фигурант признал, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его лишили водительских прав и поместили под стражу — первоначально мера пресечения действовала до 23 июля.

На заседании 18 июля Нижегородский районный суд принял решение о продлении ареста: подозреваемый останется под стражей вплоть до 23 октября текущего года включительно.

Ранее были раскрыты жуткие подробности гибели нижегородского рыбака, сбитого «Валдаем».