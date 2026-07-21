Малыша с экстремально низким весом доставили с Пхукета в Алматы: чем закончилась борьба за его жизнь

Как сообщили в ведомстве, малыш, родившийся в Таиланде в глубоко недоношенном состоянии, после двух месяцев борьбы за жизнь в Научном центре педиатрии и детской хирургии был благополучно выписан домой для дальнейшего восстановления под наблюдением специалистов.