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Малыша с экстремально низким весом доставили с Пхукета в Алматы: чем закончилась борьба за его жизнь

Алматинские врачи оказали помощь младенцу, который родился на острове Пхукет в Таиланде и был эвакуирован в Казахстан в возрасте 1 месяца 18 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Источник: Пресс-служба Минздрава

Как сообщили в ведомстве, малыш, родившийся в Таиланде в глубоко недоношенном состоянии, после двух месяцев борьбы за жизнь в Научном центре педиатрии и детской хирургии был благополучно выписан домой для дальнейшего восстановления под наблюдением специалистов.

«Младенец в возрасте 1 месяца 18 дней был эвакуирован в Алматы бортом санитарной авиации с тяжелыми осложнениями, с экстремально низкой массой тела. Он был сразу госпитализирован в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных НЦПДХ. Свыше двух месяцев казахстанские врачи боролись за жизнь малыша», — говорится в сообщении.

В ходе интенсивной терапии специалисты Центра своевременно выявили угрожающее жизни осложнение — прикрытую перфорацию кишечника. По итогам консилиума было принято решение о неотложном хирургическом вмешательстве. Детские хирурги успешно устранили патологию и выполнили операцию, которая спасла жизнь.

«Послеоперационный период проходил под круглосуточным наблюдением мультидисциплинарной команды, в которую вошли неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, специалисты сестринской службы и другие медицинские работники. Благодаря комплексному лечению, современным технологиям и профессионализму медицинского персонала удалось стабилизировать состояние ребенка», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что за время лечения малыш прибавил в весе 1200 граммов. Сегодня его масса тела составляет 2500 граммов. Ребенок самостоятельно дышит без кислородной поддержки, получает питание естественным путем, функции кишечника восстанавливаются, что позволяет продолжить дальнейший этап лечения и реабилитации в домашних условиях под наблюдением специалистов.

«Каждый этап лечения требовал взвешенных клинических решений и максимальной концентрации всей команды. Благодаря своевременной медицинской эвакуации, оперативной диагностике, экстренному хирургическому вмешательству и профессионализму специалистов нам удалось сохранить ребенку жизнь. Хочу отметить, что весь комплекс дорогостоящей медицинской помощи семья малыша получила бесплатно, за счет государства», — подчеркнул руководитель Научного центра педиатрии и детской хирургии Абай Кусаинов.

В Минздраве отметили, что Казахстан остается единственной страной в Центральной Азии, где санитарная авиация интегрирована в национальную систему экстренной медицинской помощи и обеспечивает не только эвакуацию пациентов, но и выезд специализированных врачебных бригад, проведение сложных вмешательств на местах и межрегиональную маршрутизацию пациентов.