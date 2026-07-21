Пострадавшие на производстве жители Красноярского края получили новые автомобили

18 пострадавших на производстве жителей края получили новые автомобили «Лада Гранта». Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. Срок использования транспорта — семь лет. На это время отделение компенсирует затраты на топливо, техобслуживание и капитальный ремонт.