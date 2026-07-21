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1757 воронежцев пострадали от укусов клещей

От паразитов обработаны 1544,6 га территорий парков, скверов и детских лагерей.

Источник: Комсомольская правда

На 20 июля в Воронежской областью за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 1757 человек. По данным врачей, такая статистика -= в пределах многолетних значений.

Для предупреждения нападения клещей и профилактики передаваемых через их укусы болезней управление Роспотребнадзора проводит обработки территорий массового пребывания и отдыха населения. На сегодня обработаны 1544,6 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях — 392,6 га.

Владельцам садовых, дачных и приусадебных участков специалисты рекомендуют скашивать траву, проводить прореживание кустарников, убирать свалки бытового и строительного мусора, приводить в лесопарковое состояние леса, прилегающие к жилым зданиям.

Для защиты от присасывания клещей необходимо использовать специальные репелленты, которые наносятся на одежду. При посещении лесов — проводить периодические осмотры на наличие клещей на одежде.

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