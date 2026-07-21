СКР проверит информацию о мошенничестве с недвижимостью в Нижегородской области

Поводом для поручения стал сюжет федерального телеканала, посвященный мошенничеству при купле-продаже недвижимости. В программе рассказывалось о нескольких случаях, произошедших в разных регионах страны. В частности, сообщалось, что в Нижегородской области члены одной семьи могут быть причастны к незаконному завладению более чем 20 миллионами рублей через переуступку прав собственности на объекты недвижимости.