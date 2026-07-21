На федеральной трассе в районе посёлка Талпаки будут вводить реверсивное движение до середины августа

Ограничения планируют вводить с 22 июля по 15 августа. На участке федеральной трассы от посёлка Куйбышевское до Медждуречья будут устранять дефекты покрытия проезжей части. Для этого организуют реверсивное движение автомобилей с ручным регулированием. Максимальная допустимая скорость движения составит не более 40 километров в час.