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На федеральной трассе в районе посёлка Талпаки будут вводить реверсивное движение до середины августа

На участке дороги планируют устранять дефекты покрытия.

На федеральной трассе в районе посёлка Талпаки будут вводить реверсивное движение до середины августа. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения планируют вводить с 22 июля по 15 августа. На участке федеральной трассы от посёлка Куйбышевское до Медждуречья будут устранять дефекты покрытия проезжей части. Для этого организуют реверсивное движение автомобилей с ручным регулированием. Максимальная допустимая скорость движения составит не более 40 километров в час.

«Обращаем внимание, что движение организуют реверсивно не на всём протяжении отрезка, а только локально — в местах производства работ», — уточнили в пресс-службе.

В учреждении приносят извинения за временные неудобства и просят водителей быть внимательными, строго соблюдать указания регулировщика, а также требования дорожных знаков и направляющих устройств.

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