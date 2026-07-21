На федеральной трассе в районе посёлка Талпаки будут вводить реверсивное движение до середины августа. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения планируют вводить с 22 июля по 15 августа. На участке федеральной трассы от посёлка Куйбышевское до Медждуречья будут устранять дефекты покрытия проезжей части. Для этого организуют реверсивное движение автомобилей с ручным регулированием. Максимальная допустимая скорость движения составит не более 40 километров в час.
«Обращаем внимание, что движение организуют реверсивно не на всём протяжении отрезка, а только локально — в местах производства работ», — уточнили в пресс-службе.
В учреждении приносят извинения за временные неудобства и просят водителей быть внимательными, строго соблюдать указания регулировщика, а также требования дорожных знаков и направляющих устройств.