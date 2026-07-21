Водителей бензовозов в Курской области осудили за кражу топлива для АЗС

Из материалов уголовных дел следует, что фигуранты являлись материально ответственными лицами за перевозимое горючее. В 2026 году братья разработали метод хищения при сливе в резервуары АЗС: часть топлива, не поместившаяся в приемную емкость, задерживалась в отсеках автоцистерны. При этом кладовщикам они сообщали о полном завершении слива. Для сокрытия остатков топлива братья предъявляли фотографии только пустых отсеков (заполненные не фиксировались, вместо них дважды снимались одни и те же пустые). После этого автомобили направлялись на взвешивание, где водители указывали массу цистерны, которая не соответствовала фактической, поскольку на момент весового контроля в ней еще присутствовало дизельное топливо.