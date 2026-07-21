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Водителей бензовозов в Курской области осудили за кражу топлива для АЗС

Мировой судья судебного участка № 3 Курского судебного района признал братьев Сергея и Максима Жиденко, работающих водителями бензовозов, виновными в присвоении дизельного топлива (ч. 1 ст. 160 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Им назначили штрафы в размере 70 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Источник: Коммерсантъ

Мировой судья судебного участка № 3 Курского судебного района признал братьев Сергея и Максима Жиденко, работающих водителями бензовозов, виновными в присвоении дизельного топлива (ч. 1 ст. 160 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Им назначили штрафы в размере 70 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Из материалов уголовных дел следует, что фигуранты являлись материально ответственными лицами за перевозимое горючее. В 2026 году братья разработали метод хищения при сливе в резервуары АЗС: часть топлива, не поместившаяся в приемную емкость, задерживалась в отсеках автоцистерны. При этом кладовщикам они сообщали о полном завершении слива. Для сокрытия остатков топлива братья предъявляли фотографии только пустых отсеков (заполненные не фиксировались, вместо них дважды снимались одни и те же пустые). После этого автомобили направлялись на взвешивание, где водители указывали массу цистерны, которая не соответствовала фактической, поскольку на момент весового контроля в ней еще присутствовало дизельное топливо.

Таким образом, объем присвоенного топлива у Сергея Жиденко составил 3,2 тыс. л на сумму свыше 140 тыс., у Максима — 2 тыс. л на сумму свыше 90 тыс. руб. В суде они полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб.

Приговоры в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Топливный кризис в макрорегионе привел к переориентации спроса: частные лица и автопарки активизировали поиск альтернативных способов заправки. По оценкам опрошенных «Ъ-Черноземье» участников рынка, спрос на установку газобаллонного оборудования увеличился в 2−5 раз. Повышенное внимание стали привлекать и электромобили.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «У нас в машине газ».

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