Почему вода в бассейне вредна для глаз, объяснила офтальмолог

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Хлорированная вода в бассейне может вызывать раздражение глаз и стать источником инфекций, рассказала лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова.
«Плавание в бассейне тоже не всегда безопасно для глаз. Даже при соблюдении всех санитарных норм хлорированная вода может вызывать раздражение, а в случае загрязнения она становится источником распространения инфекций», — сказала Кузнецова «Газете.Ru».
По словам врача, главная ошибка — считать, что прозрачная вода безопасна для глаз: опасность представляет не только хлорка, но и продукты ее реакции с загрязнениями, которые образуют хлорамины, которые раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.
Врач порекомендовала не плавать в контактных линзах, не тереть глаза при раздражении, а промывать их чистой водой. Детям и людям с чувствительными глазами стоит использовать плавательные очки, добавила Кузнецова.
Если дискомфорт не проходит, появляется боль, снижение четкости зрения или симптомы возникли после купания в линзах, необходимо обратиться к офтальмологу, не дожидаясь возвращения из отпуска, заключила специалист.