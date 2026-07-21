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Почему вода в бассейне вредна для глаз, объяснила офтальмолог

Кузнецова: опасна не только хлорка, но и продукты ее реакции с загрязнениями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Хлорированная вода в бассейне может вызывать раздражение глаз и стать источником инфекций, рассказала лазерный хирург, главный врач московской офтальмологической клиники 3Z Оксана Кузнецова.

«Плавание в бассейне тоже не всегда безопасно для глаз. Даже при соблюдении всех санитарных норм хлорированная вода может вызывать раздражение, а в случае загрязнения она становится источником распространения инфекций», — сказала Кузнецова «Газете.Ru».

По словам врача, главная ошибка — считать, что прозрачная вода безопасна для глаз: опасность представляет не только хлорка, но и продукты ее реакции с загрязнениями, которые образуют хлорамины, которые раздражают кожу, глаза и дыхательные пути.

Врач порекомендовала не плавать в контактных линзах, не тереть глаза при раздражении, а промывать их чистой водой. Детям и людям с чувствительными глазами стоит использовать плавательные очки, добавила Кузнецова.

Если дискомфорт не проходит, появляется боль, снижение четкости зрения или симптомы возникли после купания в линзах, необходимо обратиться к офтальмологу, не дожидаясь возвращения из отпуска, заключила специалист.