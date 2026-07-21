Почему вода в бассейне вредна для глаз, объяснила офтальмолог

«Плавание в бассейне тоже не всегда безопасно для глаз. Даже при соблюдении всех санитарных норм хлорированная вода может вызывать раздражение, а в случае загрязнения она становится источником распространения инфекций», — сказала Кузнецова «Газете.Ru».