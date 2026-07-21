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Волгоградцам оформили более 4300 госуслуг Роспотребнадзора за полгода

90% услуг Роспотребнадзора в Волгограде оформили онлайн за полгода.

В Волгоградской области за первые 6 месяцев 2026 года Роспотребнадзор оформил жителям и бизнесу 4302 государственных услуги — с выдачей документов или официальным отказом. Почти все заявки, 90%, жители Волгограда и области подали через единый портал госуслуг.

Часть услуг доступна только онлайн: уведомления о начале предпринимательской деятельности, лицензирование и выдача судовых санитарных свидетельств оформляют исключительно через ЕПГУ. Остальные заявления можно подать и лично, и по почте.

Санитарно-эпидемиологические заключения волгоградцы получали в электронном виде в 72% случаев — из около 1400 заключений и 43 отказов. Судовые санитарные свидетельства о праве плавания оформили 183 раза, и 94% из них — онлайн.

Подать заявление на госуслуги Роспотребнадзора можно на сайте управления — там на главной странице есть баннер для перехода к электронной подаче через ЕПГУ.

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