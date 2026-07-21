Таможня предупредила об увеличении транспортного потока в Калининград из Польши

В целях сокращения времени пребывания в пункте пропуска в пресс-службе рекомендовали заблаговременно заполнять пассажирскую таможенную декларацию. В таможне также напомнили, что в Мамоново-2 выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта — автобусов и туристических групп. Перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций.