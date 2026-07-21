Средний чек в магазинах стройматериалов Ростовской области увеличился на 15%

Аналогичная тенденция прослеживается и в соседних регионах, однако динамика числа покупок там различается. В Краснодарском крае средний чек вырос на 17% — до 9263 рублей, а количество покупок увеличилось на 3%. В Ставропольском крае средний чек поднялся на 11% — до 7815 рублей, тогда как число покупок снизилось на 3%.