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На трассе А-229 под Калининградом с 22 июля по 15 августа введут реверсивное движение со скоростью 40 км/ч

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует водителей о временных изменениях в организации дорожного движения на федеральной трассе А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. С 22 июля по 15 августа 2026 года на участке с 50-го по 66-й километр будет введено реверсивное движение с ручным регулированием. Ограничения связаны с проведением…

Источник: Янтарный край

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует водителей о временных изменениях в организации дорожного движения на федеральной трассе А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. С 22 июля по 15 августа 2026 года на участке с 50-го по 66-й километр будет введено реверсивное движение с ручным регулированием.

Ограничения связаны с проведением работ по устранению дефектов покрытия проезжей части. Работы затронут отрезок от посёлка Куйбышевское (50-й километр) до посёлка Междуречье (66-й километр). Важно: движение будет организовано реверсивно не на всём протяжении этого участка, а только локально — непосредственно в местах производства дорожных работ. Максимально допустимая скорость движения на время ремонта составит не более 40 километров в час.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и настоятельно просит водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать указания регулировщиков, а также требования временных дорожных знаков и направляющих устройств. Планируйте маршруты заранее и учитывайте возможные задержки в пути.

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