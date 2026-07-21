На трассе А-229 под Калининградом с 22 июля по 15 августа введут реверсивное движение со скоростью 40 км/ч

Ограничения связаны с проведением работ по устранению дефектов покрытия проезжей части. Работы затронут отрезок от посёлка Куйбышевское (50-й километр) до посёлка Междуречье (66-й километр). Важно: движение будет организовано реверсивно не на всём протяжении этого участка, а только локально — непосредственно в местах производства дорожных работ. Максимально допустимая скорость движения на время ремонта составит не более 40 километров в час.