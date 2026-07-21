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Какие требования утвердил ВС РФ по делам о самовольном строительстве?

Президиум ВС РФ указал, что добросовестный застройщик имеет право на компенсацию после сноса.

Президиум ВС РФ указал, что добросовестный застройщик имеет право на компенсацию после сноса.

«Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством. Документ содержит обязательные для применения нижестоящими судами правовые позиции, разъяснения и указания, направленные на формирование единообразного подхода при рассмотрении споров о сносе самовольных построек», — поясняет эксперт «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.

Вот основные положения из обзора:

органы местного самоуправления не вправе применять внесудебную административную процедуру сноса самовольных построек в отношении объекта, являющегося частью многоквартирного дома. Такие решения относятся только к компетенции судов;

только суд может решить судьбу самовольной постройки, если та была возведена до вступления в силу Земельного кодекса, то есть до сентября 2001 года;

ВС РФ ориентировал нижестоящие суды проверять правомерность отнесения объекта к самовольным постройкам;

здания, возведенные на землях сельскохозяйственного назначения, которые были незаконно переведены в земли населенных пунктов, являются самовольными постройками и подлежат сносу, указал ВС РФ;

не допускается возведение домов блокированной застройки на земельных участках, предназначенных для садоводства.

Президиум ВС РФ также указал, что добросовестный застройщик имеет право на компенсацию после сноса.

Если в спорной постройке проживают граждане, то суд, удовлетворяя требование о сносе, должен принять решение об их выселении, при этом к участию в деле необходимо привлечь прокурора.

Строительно-технические экспертизы по делам, связанным с самовольным строительством, могут проводиться исключительно в государственных судебно-экспертных организациях, указано в обзоре.