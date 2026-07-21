Какие требования утвердил ВС РФ по делам о самовольном строительстве?

Президиум ВС РФ указал, что добросовестный застройщик имеет право на компенсацию после сноса.
«Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством. Документ содержит обязательные для применения нижестоящими судами правовые позиции, разъяснения и указания, направленные на формирование единообразного подхода при рассмотрении споров о сносе самовольных построек», — поясняет эксперт «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Вот основные положения из обзора:
органы местного самоуправления не вправе применять внесудебную административную процедуру сноса самовольных построек в отношении объекта, являющегося частью многоквартирного дома. Такие решения относятся только к компетенции судов;
только суд может решить судьбу самовольной постройки, если та была возведена до вступления в силу Земельного кодекса, то есть до сентября 2001 года;
ВС РФ ориентировал нижестоящие суды проверять правомерность отнесения объекта к самовольным постройкам;
здания, возведенные на землях сельскохозяйственного назначения, которые были незаконно переведены в земли населенных пунктов, являются самовольными постройками и подлежат сносу, указал ВС РФ;
не допускается возведение домов блокированной застройки на земельных участках, предназначенных для садоводства.
Президиум ВС РФ также указал, что добросовестный застройщик имеет право на компенсацию после сноса.
Если в спорной постройке проживают граждане, то суд, удовлетворяя требование о сносе, должен принять решение об их выселении, при этом к участию в деле необходимо привлечь прокурора.
Строительно-технические экспертизы по делам, связанным с самовольным строительством, могут проводиться исключительно в государственных судебно-экспертных организациях, указано в обзоре.