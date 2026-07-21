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Грозовой фронт идет на Крым — объявлено экстренное предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.

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Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 22 июля, в течение суток 23 июля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

Высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.

Также в условиях ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров, напомнили в МЧС и порекомендовали:

  • исключить выход в горно-лесную местность;

  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

  • уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

  • ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;

  • люди, проживающие в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел, должно принять меры по сохранности своего имущества;

  • запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с;

  • под рукой надо держать средства первичного пожаротушения;

  • водители автотранспортных средств должны быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;

  • пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги.

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